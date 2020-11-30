Jandarma'dan uyuşturucu operasyonu

Aramada, toplamda 155 gram esrar maddesi ile bulaşık makinesinin arka kısmına saklanmış hassas terazi ele geçirildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler istihbarat çalışması sonucunda KOM şube ekiplerinin desteğiyle uyuşturucu madde kullandığı, bulundurduğu ve ticaretini yaptığı belirlenen H.Ü'nün Çeltikçi Mahallesi'ndeki evinde ve otomobilinde arama yapıldı.

Yapılan aramada H.'nün evinin salonundaki dolapta plastik kavanozda 96,09 gram, kavanoz içerisinde kağıda sarılı kök şeklinde 9,08 gram, sigara kağıdına sarılı 4,55 gram, şeffaf jiletinde 1,81 gram, yatak odasında yatak bazası altında cam kavanozdaki 42,34 gram esrar maddesi, araçta yapılan aramada ise 1,15 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Ayrıca, mutfakta bulaşık makinesinin arkasına saklanmış hassas terazi de bulunarak, ele geçirildi.

Toksikoloji raporunda esrar ve amfetamin uyuşturucu maddesi kullandığı tespit edilen ve cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan H.Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.