Jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Antalya'nın Alanya ve Korkuteli ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan turizm firmasına ait yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde yolcu olarak bulunan şüpheli Z.S.'nin üst araması yapıldı. Aramada 15 gram ağırlığında kubar esrar, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatı bong ele geçirildi.

Ayrıca, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Kırkpınar Mahallesi'nde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, JASAT ve OYİ timi tarafından yapılan çalışmalar sonucu A.T. ve O.K. isimli şahısların ikamet ettikleri ev içerisinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. İhbar üzerine evde yapılan arama neticesinde, saksılara ekili vaziyette 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.