Jandarmadan yasadışı kenevir ekimine operasyon

Antalya'da uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Jandarma ekipleri, yasadışı kenevir ekimi istihbaratı alınması üzerine gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda hintkeneviri ve kurutulmuş skunk maddesi ele geçirdi.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik başarılı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Tekirova mahallesi/Çeltikyeri bölgesinde ikamet eden şüpheli S.C. isimli şahsın yasadışı hintkeneviri ekimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine operasyon için harekete geçti.

Şüpheli şahsın evinde ve aracında jandarma ekiplerince yapılan arama sonucunda; 7 kök hintkeneviri, 350 gram kurutulmuş hintkeneviri, 2 gram hintkeneviri tohumu, 80 gram kurutulmuş skunk, 4 adet içime hazır sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli S.C. gözaltına alınırken yapılan açıklamanın sonunda Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadeleye azim ve kararlılık ile devam edileceği vurgulandı.