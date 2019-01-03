Jandarmadan yol uygulaması

Antalya'nın Akseki ilçesinde jandarmanın yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirilirken aranan bir şahıs yakalandı.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan M.G. idaresindeki 42 TT 421 plakalı otomobilde bulunan F.D. isimli kişinin cüzdanında uyarıcı özellikli 8 adet ecstacy ve 13 adet uyuşturucu özellikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü M.G ile araçta bulunan F.D. H.D ve T.I. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı araçta aranan şahıs da yakalandı

Aynı araçta bulunan ve kendisini Ramazan E. diye tanıtan kişi ise kimliğini kaybettiğini beyanla TC numarasını söyledi. Yapılan sorguda suç kaydına rastlanmazken şahsın şüpheli tavırlar sergilemesi sonucu kimlik tespiti için karakola getirildi. Yapılan araştırma ve şahısla yapılan mülakatta gerçek isminin Süleyman I. olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın yapılan sorgusunda Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca Nitelikli Yağma suçundan kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece Alanya Cezaevine götürüldü.