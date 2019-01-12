Jandarma'dan yol uygulaması

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde jandarma D 400 karayolu üzerinde gerçekleştirdiği yol uygulamasında kimlik kontrolü yaptı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı İncekum jandarma karakolu görevlileri Antalya- Alanya D 400 karayolu üzeri İncekum Avsallar bölgesinde yol denetimlerine devam ediyor. Denetim kapsamında jandarma, vatandaşların huzur ve güveni için durdurdukları araçlarda kimlik kontrolü ve araçlara ait evraklarını kontrol etti. Jandarma görevlileri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.