Jandarmanın baskın yaptığı evde bir valiz dolusu uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu tacirinin evine düzenlenen operasyonda 5 kilogram skunk ve 300 gram kokain ile uyuşturucu satışından elde edilen 59 bin 600 lira para ve 5 adet 710 bin lira değerinde senet ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde A.A. isimli şahsın temin ettiği uyuşturucu maddeyi kiraladığı evde piyasaya süreceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon için harekete geçti. Şüphelinin evinde yapılan aramada 5 kilogram skunk, 300 gram kokain, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 45 adet tabanca fişeği, uyuşturucu satışından elde edilen 59 bin 600 lira, 5 adet 710 bin Türk lirası değerinde uyuşturucu satışı yaptığı kişiler için düzenlenmiş senet ele geçirildi. Operasyonda A.A. gözaltına alındı.