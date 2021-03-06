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Jandarmanın durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı

Antalya’da jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı.

Antalya'da jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı. İki kişi hakkında adli işlem yapılırken sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan ayrıca 6 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.


Isparta - Antalya karayolu, Topallı Müşterek yol kontrol noktasında Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durduğu otomobilde araçtakilerin şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Aramada 200 gram esrar maddesi ile geçirilirken araçta bulunan B.B. ve I.Ş., hakkında adli işlem yapıldı. İki kişiye ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan toplam 6 bin 30 TL idari para cezası uygulandı.

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