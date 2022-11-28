Jandarmanın gözbebeği ‘Zarif' kaçakçılara göz açtırmadı

Antalya'da jandarmanın yol kontrol noktasında durdurduğu bir otobüsünün bagajında çay ve tütün arama köpeği ‘Zarif' ile birlikte yapılan aramada, poşet içerisinde bandrolsüz 10 bin adet içi dolu sigara makaronu ele geçirildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında, çay ve tütün arama köpeği Zarif ile birlikte ekipler uygulama yaptı. Durdurulan araçlardan bir firmaya ait otobüsün bagaj bölümünde yapılan aramada, poşet içerisinde bandrolsüz 1 kutu sigara makaronu ve 10 bin adet içime hazır vaziyette içi dolu sigara makaronu ele geçirildi.