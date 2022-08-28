Jandarmanın KADES hassasiyeti

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Kadına El Kalkamaz' mottosu başlığı altında 5 milyon erkeğe eğitim ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Eylem Planı çerçevesinde geçtiğimiz gün Karacaağaç Mahallesi Göllü Yaylası 6. Geleneksel Keşkek Şenliğinde farkındalık sağlamak maksadıyla Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı Altınyaka Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından kadın ve erkek vatandaşlara Aile İçi Şiddet, KADES ve Teknik Araç ve Yöntemlerle Takip uygulaması olan Elektronik Kelepçe konuları anlatıldı. Çalımalarda 150 kadının akıllı telefonlarına KADES uygulaması yükletildi.

Konuyla ilgili bilgilendirme yapılan vatandaşlara dört yüz adet broşür dağıtımı yapılarak, şenlik alanında bulunan görünür kısımlara afişler asıldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın sahne aldığı şenlikte, Aile İçi Şiddet ve KADES uygulaması hakkında durumsal farkındalığın oluşması için bilgilendirme yapıldı.