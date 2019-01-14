Jandarmanın motosiklet azmi

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir yıl önce çalınan motosiklet, hırsız tarafından bir yıl sonra boyanıp başka bir ilçede internetten 4 katına satışa çıkarılınca, jandarmanın takibinden kaçamadı.

Aksu'da yaşayan bir vatandaş, yaklaşık bir yıl önce Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine motosikletinin çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, aradan geçen onca zamana rağmen motosiklete ulaşmayı başaramadı. Ekipler aradan 1 yıl geçmesine rağmen pes etmedi ve internet üzerinden satılığa çıkarılan motosikletleri yakın takibe aldı. 1 yıl sonra Serik ilçesinde çalınan motosiklete benzer bir motosikletin değerinin 4 katına satılığa çıkarıldığını gören ekipler, müşteri kılığına girerek satıcı ile iletişime geçti. Ekipler, motosikleti satmak isteyen A.A. ile Serik merkezde bir mekanda buluşarak motosikleti almak istediklerini söylediler. Bunun üzerine A.A. ile anlaşan ekipler, motosiklet üzerinde yaptıkları kontrolde motosikletin bir yıl önce Aksu ilçesinden çalınan motosiklet olduğunu tespit ettiler. Yapılan kontrollerde motosikletin çalınan motosiklet şase numarası ile aynı olduğu ve boyandığını tespit edildi.

Ekipler motosikleti satmaya çalışan A.A.'yı hemen gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosiklet ise sahibine 1 yıl sonra teslim edildi.