Jandarmayı görünce uyuşturucu poşetlerini yol kenarına fırlattılar

Antalya'da jandarmanın yol uygulamasında 70 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki şahıslar jandarmayı görünce uyuşturucu poşetlerini araçtan fırlatsa da jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

Antalya'da jandarma ekipleri yol uygulaması sıralarında icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulamasında istihbari duyum üzerine takip edilen 20 GK 823 plakalı otomobil Çığlık Yaylası mevkiinde durduruldu. Aracın sürücülüğünü yapan R.T. ile araçta yolcu olarak bulunan H.B., D.Z., M.K., A.Z. isimli şahısların, jandarma ekiplerini görünce panikle ellerindeki uyuşturucu poşetlerini araziye attıklarının fark edilmesi üzerine, arazide detaylı arama ve tarama faaliyeti yapıldı.

Aramada 3 adet sarılı poşet içerisinde toplamda 70 gram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca ayrı ayrı olmak üzere her şahıs hakkında 3 bin 150'ser TL idari yaptırım uygulandı.