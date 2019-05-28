Japon uzmanMavi Ev'e veda etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi'nde gönüllü olarak hastalara özel egzersizler yaptıran Uzman Hiroshi Nakajima, son kez hastalarla bir araya geldi. Ülkesi Japonya'ya geri dönecek olan Nakajima, Mavi Ev sakinleriyle vedalaştı.

Demans ve Alzheimer hastalarının buluşma noktası olan Büyükşehir Belediyesi Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Merkezi'nde gönüllü olarak görev yapan Yaşam Boyu Egzersiz Uzmanı Hiroshi Nakajima, ülkesi Japonya'ya dönmeden önce son kez hastalarla buluştu ve egzersiz yaptırdı.

Hastalara özel egzersiz

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Yaşam Boyu Egzersiz Uzmanı Hiroshi Nakajima, Alzheimer ve demans hastaları için zihin gelişimlerine katkıda bulunması amacıyla özel egzersizler yaptırıyordu. 2015 yılında Japonya'dan Antalya'ya gelen Uzman Nakajima, hastalara el, parmak, kol ve bacak egzersizleri uyguluyordu.

Mavi Ev'de yaşlı bireylerle çok keyifli ve yararlı zamanlar geçirdiklerini ifade eden Hiroshi Nakajima, “Burada olmaktan çok mutlu oldum. İnteraktif şekilde haftada üç gün birlikte egzersiz yaptık, yürüyüş yaptık aktivitelerimizi yaptık. Antalya'yı çok seviyorum şimdi gidiyorum ama yeniden buraya gelmeyi çok istiyorum” diye konuştu.