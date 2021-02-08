Jason Statham ve Ali Şafak Öztürk akşam yemeğinde buluştu

Çekimleri Antalya'da devam eden ‘Five Eyes' filminde oynayan dünyaca ünlü aktör Jason Statham ile ünlü yönetmen Guy Ritchie, kaldıkları Regnum Carya Hotel'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile bir araya geldi.

Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham ile ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin bir araya geldiği ‘Five Eyes' filminin çekimleri EXPO 2016, tarihi Kaleiçi ve kentin farklı noktalarında devam ediyor. Regnum Carya Hotel'de ultra lüks villasında kalan Jason Statham, akşam yemeği sonrası Rengum Carya Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetmen Guy Ritchie ile bir araya geldi.

Akşam yemeği sonrası samimi bir havada gerçekleşen sohbette çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde paylaşan Ali Şafak Öztürk, “İlk defa tamamına yakını Antalya'da çekilecek olan bir Hollywood yapımı ‘Five Eyes' filmine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Otelimiz @regnumcarya dan da sahnelerin yer alacağı ve güzel şehrimiz Antalya'nın tanıtımında da büyük önemi olan bu filmde dünyaca ünlü yönetmen @guyritchie ve yıldız oyuncu @jasonstatham‘ı Türk misafirperverliğini sergileyerek ağırlamaktan mutluyuz” ifadelerini kullandı.