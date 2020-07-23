Jeoloji Mühendisleri Odasından Falezle yapılaşma uyarısı

Falezler üzerindeki yapının projelendirilme sırasında yapılacak binanın yeri, falezlere uzaklığı gibi teknik konuların mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiği ve projelendirmenin falezlerin bütünlüğüne zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizen TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Antalya travertenlerinin heterojen bir yapıya sahip olduğu hatırlatılan açıklamada özellikle falezler civarındaki traverten birimlerinin gerek gerilme çatlakları gerek yer altı suyu etkisi gerek dalga hareketleri, gerek komşu parsellerde bulunan binaların etkisi sebebiyle sürekli tahribata maruz kaldığının altırı çizildi. Kıyıya yakın falez bandında, fiziksel ve kimyasal aşınmalar, karstik oluşumlar, gerilme çatlakları, blok ayrılması ve devrilmesi gibi jeolojik tehlikeler de söz konusu olduğu kaydedilen açıklamada falezler civarındaki travertenlerin heterojen yapısından dolayı nasıl bir olumsuzlukla karşılaşacağı belli olmadığı için zemin etütlerinin çok dikkatli yapılması gerektiği, bina zemin ilişkisine çok özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Falezlerde yapılan kazı ve kırma çalışmaları titreşim etkisi yaparak gerilme çatlaklarındaki ayrılmayı hızlandıracağından, bu çalışmaların çevre binalara zarar verme ihtimali ve falezlerin bütünlüğünü olumsuz etkileyeceğinin açık olduğu kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu sebeple kırma ve kazıya çalışmalarına hiçbir şekilde müsaade edilmemelidir. Kazı ve kırma yapılarak binlerce yılda oluşabilen Jeolojik Miras niteliğindeki yapılar tahrip edilmiş ve falezlere maalesef artık geri dönüşü mümkün olmayan zararlar verilmiştir. Falezlerin oluşumuna yardımcı olan su kaynaklarımız iyi yönetilmemiştir. Falezler Jeolojik Miras niteliğindedir ve bu güzellikteki yapıların en güzel örnekleri Antalya'dadır.Geçmişte kıymetini yeteri kadar bilemedik. Bugün, geçmişin hatalarını düzeltmekle uğraşıyoruz. Gelecekte bu hatalarla uğraşmamak için, bugünden önlemini almalıyız. Fakat açıkça görülüyor ki bugün de kıymetini bilememekte ısrar ediyoruz. "