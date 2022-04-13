Jet lastik canavarı güvenlik kamerasında

Antalya'da bir apartmanın otoparkındaki 3 otomobilin ön lastiklerini bıçakla patlatan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde, şüphelinin koşarak yanına gittiği araçların lastiklerini 10 saniye içerisinde patlaması yer aldı.

Olay, dün gece 01.45 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 627 Sokak üzerindeki bir apartmanın otoparkında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah evinden çıkan Ahmet Uzun, park halinde kendi aracı ile oğlu Muhammet Uzun'un sol ön lastiğinin, komşusuna ait aracın da sağ ön lastiğinin patlak olduğunu fark etti. Lastikleri inceleyen Uzun, bıçakla patlatıldığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, araçlarda incelemede bulundu. Uzun ailesi kimliği belirsiz şüpheliden şikâyetçi olurken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“Şüphelendiğim birisi yok”

Lastiklerin patlak olduğunu fark edince polise haber verdiğini belirten Ahmet Uzun, “3 arabanın ön tekerleklerini patlatmış. Bıçak sokmuş. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Çok şaşırdım. Sadece kendi aracım değil, oğlumun aracınınkini de patlatmış. Şüphelendiğim birisi yok. Olsa zaten yakasından tutup ‘sen yaptın' derim” diye konuştu.

10 saniyede 3 aracın 3 lastiğini lastiği patlattı

Olay anıysa apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şüphelinin koşarak geldiği araçların ön lastiklerine doğru eğilip bıçaklaması ve ardından kaçması yer aldı.