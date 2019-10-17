JÖAK derin dalış eğitiminden acı haber

Antalya'nın Kaş ilçesinde dalış eğitimi sırasında JÖAK personeli Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe şehit oldu, 3 asker ise yaralandı.

Jandarma Komando Özel Asayiş (JÖAK) Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı sualtı timleri tarafından gerçekleştirilen dalış eğitiminde Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe şehit oldu. Saat 11.30 sıralarında Antalya ili Kaş ilçesinde gerçekleştirilen eğitim esnasında Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mesut Akmeşe ve beraberindeki 4 askerin su altında belirlenemeyen bir sebepten ötürü rahatsızlandığı öğrenildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Olayın öğrenilmesini müteakip su altında bulunan personel çıkarılıp Kaş Devlet Hastanesine sevkleri sağlanmıştır. Burada yapılan ilk müdahale sonucu üç jandarma personelinin hayati tehlikeleri bulunmamakta olup, kontrol, ileri tetkik ve tedavi maksatlı bu personel Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunan J.Asb.Kd.Üçvş. Mesut Akmeşe'nin kalbinin durduğu bilgisi alınmış olup, Kaş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 13.30 sıralarında şehit olmuştur. Şehit olan personelin naaşı otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir. Burada yapılacak işlemleri müteakip defnedileceği yere sevk edilecektir" denildi.