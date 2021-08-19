İhlas Haber Ajansı

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Joao Novais, Aytemiz Alanyaspor'da

Aytemiz Alanyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.


Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Aramıza hoş geldin Novais. Takımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.



"Beklentileri karşılayacağım"


Novais ise, "Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

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