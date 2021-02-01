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KAAN uygulaması ile şüpheli şahıs ruhsatsız tabancayla yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde faaliyete geçirilen KAAN uygulaması ile şüpheli bir kişi ruhsatsız silahla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, KAAN Projesi kapsamında KAAN Muratpaşa grubunda bulunan bir Özel Güvenlik görevlisinin KAANTALYA iletişim hattına gönderdiği bildirimde Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mah. M.Kasapoğlu Caddesi üzeri Trafik Işıklarda bir araçtaki şahsın silah teşhirinde bulunduğu bilgisini paylaştı. İhbar üzerine Yunus ekiplerine bahse konu araç yakalanırken yapılar aramada, ruhsatsız seri numarası kazınmış 1 adet silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör, şörjöre basılı vaziyette 14 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapılarak Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.


Proje ile kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları, özellikle vatandaşların yoğun olarak uğradıkları kamu hastaneleri, eğitim kurumları, havalimanları, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler, toplu taşıma istasyonlarında meydana gelen olayların en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi hedeflendiği bildirildi.

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