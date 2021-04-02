KAAN uygulamasıyla Antalya'da bir şahıs ruhsatsız silahla yakalandı

KAAN uygulaması ile Antalya Otogarı'nda bir şahıs ruhsatsız silah, şarjör ve 30 adet fişekle yakalandı.

Antalya'da faaliyete geçirilen KAAN Projesi kapsamında KAANTALYA iletişim hattına, Antalya Büyükşehir Merkez Otogarı giden yolcu bölümünden giriş yapmak isteyen İ.Ç. isimli vatandaşa ait çanta X-Ray cihazından geçirildiği esnada silaha benzer bir cisim görüldüğü” bildirildi. Olay yerine giden Yunus Polisi timleri İ.Ç. isimli şahsı, çantasında bulunan ruhsatsız silah, şarjör ve 30 adet fişekle yakalandı.