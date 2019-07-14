Kabotaj Bayramı'nda alamadığı bayrağı şenlikte aldı

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adarsan bu yıl ilk defa Turizm ve Kültür Şenliği düzenlendi. 1 Temmuz Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde yarışmacılardan bayrağı alan olmayınca sonuçsuz kalmıştı. Bu sefer yarışmaya ilk kez katılan Ramazan Haser bayrağı alarak ödülün sahibi oldu.

Bu yıl ilki düzenlenen Turizm ve Kültür Şenliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Adrasan Sahili'nde gerçekleştirilen şenliklerde yine yağlı direkten bayrak alma yarışması düzenlendi. Şenlikte CHP Antalya Milletvekilleri Aydın Özer, Cavit Arı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP Konyaaltı Meclis Üyesi Ayhan Abay, İYİ Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mert Özalp, CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz, İYİ Parti İlçe Başkanı Bekir Bircan, Belediye Meclis Üyeleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mahalle muhtarları da yer aldı.

Bu sefer yağlı direkten bayrak alındı

Yaklaşık 29 yıldan beri geleneksel hale getirilmiş olan yağlı direkten bayrak alma yarışması 1 Temmuz Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerinde yarışmacılardan bayrağı alan olmayınca sonuçsuz kalmıştı. 1 Temmuz'da Mavikent Karaöz koyunda düzenlenen yağlı direkten bayrak alma yarışması gece saatlerine kadar sürmüştü. Yarışmalarda 2 yarışmacı yaralanmış, ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Her şeye rağmen yarışmacılar tarafından yağlı direkten bayrağı alan çıkmayınca yarışma sonuçsuz kalmıştı. Yarışmayı kazanana verilmek için hazırlanan 2 bin TL ile sahibini bulamamıştı.

Dün Adrasan'da ilk defa düzenlenen Turizm ve Kültür Şenliğinde Kumluca Belediyesince yine yağlı direkten bayrak alma yarışması düzenlendi. Adrasan'da gerçekleşen yağlı direkten bayrak alma yarışmasına 71 yarışmacı katıldı. Daha ilk turda 34. sıradaki Ramazan Haser (26) adlı yarışmacı bayrağı aldı ve 1 Temmuz'da verilemeyen 2 bin TL'nin sahibi oldu.

Yarışmaya ilk defa katıldı, ilk turda kazandı.

Yarışmayı kazanan Ramazan Haser, "Adrasan'da yapılacak yağlı direk yarışmasını duydum. Çok heyecanlandım. Sabırla bugünü bekledim. Kazanacağıma inanıyordum. Güveniyordum. Hiç de zorlanmadım. Nasıl kazandığıma kendimde inanamıyorum. Allah yardım etti diyelim. İlk defa katıldım. İlk denemede başardım. Bunu başarmak çok zor" dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ise "Bizler şu ruhla, büyük bir aile oluşturabilme ruhuyla Bugüne kadar attığımız adımı büyük bir aile oluşturma ruhuyla gece gündüz kıymetli belediye meclis üyelerimizle beraber Kumluca Belediyesi olarak hep yanınızda olduk. Bunun için 1. Adrasan Turizm ve Kültür Şenliğimiz bunun bir tane yansımasıdır” diye konuştu.

Etkinlikler amatör sanatçıların verdiği konserler ve müzik eğlenceler ile sona erdi.