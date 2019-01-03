Kabuğu turuncu olan meyvenin limon olduğuna inandırmak için kesiyor

Antalya'da içerisinde onlarca limon ağacı bulunan bir narenciye bahçesinde üretilen turuncu limon şaşırtıyor. Çiftçi yetiştirdiği limonu ancak kesip suyunu sıkarak ziyaretçilerine inandırıyor.

Antalya'da yaşayan 59 yaşındaki Emin Şencan, Aksu ilçesinde uzun yıllar yatırım yaparak satın aldığı 150 dönüm alan üzerinde çiftçilik yapmaya başladı. 16 yıldır çiftçilik yapan Şencan, toprakların verimli olmasından dolayı 150 dönüm alan üzerinde bulunan arazisine 10 yıl önce yüzlerce narenciye ağacı dikti. Zaman geçtikçe işinde profesyonelleşen Şencan, çiftlikte diğer ülkelerde yetişen ve Antalya'nın iklimine uygun meyveleri de yetiştirmeye başladı. 150 dönüm alan üzerinde binlerce ağacı bulunan ve bunların hasadından elde ettiği gelirle geçimini sağlayan Şencan, her gün yeni meyve arayışları içerisine girdi.

Şencan, limon ağaçlarının yer aldığı arazisinde turuncu limon da yetiştirmeye başladı. Şencan, bahçeye ziyarete gelen vatandaşların, kabuğu turuncu renkte olan meyvenin limon olduğuna inanmadığını söyledi. Şencan, vatandaşlara limonu keserek kanıtlamak zorunda kaldığını ifade etti.

Üretim maliyetlerinin geçen yıla oranla arttığına dikkat çeken Şencan, "Girdi maliyetlerimiz bu yıl çok yükseldi. Geçen yıl satmış olduğumuz fiyatların üzerine bu yıl girdi maliyetlerini de eklemek isteriz. Bizi kurtaracak fiyata ürünlerimizi vermek isteriz. Bahçemde 81 çeşit ürün yetiştiriyorum. Bunlar içerisinde kırmızı limon da var. Ziyarete gelen insanlarımız şaşırıyorlar. Hayretler içerisinde kaldıklarını ifade ediyorlar. Bana, 'Bu nasıl limon' diye sorular soruyorlar. Limonu inandırabilmek için kesiyorum. Sıkıp suyunu gösteriyorum. Bunu da diğer limonlara alternatif olsun diye diktim. Bir süre sonra ben buna da talebin aratacağını düşünüyorum" dedi.