İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan iki şüpheli jandarma tarafından yakalandı.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hacıobası Mahallesi, Kadıköyü mevkiinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda H.Ö. ve Y.A. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.

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