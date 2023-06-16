Antalya'nın Kaş ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şahıs yakalanırken, çok sayıda otomobil ve iş makinesine el konuldu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; 8 şüpheli şahsın Kaş ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Bunun üzerine kaçak kazı yapılan sit alanı bölgesinde yapılan operasyon sonucu; 1 adet iş makinesi, 1 adet kamyon, 1 adet traktör, 3 adet otomobil, 1 adet sondaj cihazı, 2 adet duvar delici, 1 adet laptop, yeraltı görüntüleme sistemi, 50 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan gübre 250 metre patlayıcı ateşlemede kullanılan kablo ve 50 adet elektrikli fünye ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 7 şüpheli gözaltına alınarak, firar durumunda bulunan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ettiği bildirildi.