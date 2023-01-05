Kaçak kazıya jandarmadan eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 12 şüpheli, jandarma tarafından iki ayrı noktada yapılan eş zamanlı operasyonla suçüstü yakalandı.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan incelemeler sonucu Yenikışla ve Yazır mahallelerinde kaçak kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İki ayrı noktada yapılan eş zamanlı operasyonda; M.T., İ.O., M.E.Ş., R.T., M.D., A.D., H.A., A.P., O.O., B.A., H.Ş. ve Y.Ç. isimli 12 şüpheli suçüstü yakalandı.

Olay yerinde 1 adet jeneratör, 1 adet akü, 4 adet plastik patlayıcı, 10 kilo potasyum nitrat gübresi, 2 adet balyoz, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet testere, 1 adet elektrikli kazıcı, 2 adet çeyrek altın ile 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan 12 şüpheli ile ilgili adli işlem başlatıldı.