İhlas Haber Ajansı

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Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Antalya’nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.


Antalya Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bayındır Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığının bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine bölgede yapılan kontrolde, H.Ç., M.A.A. ve A.Y. isimli şahıslar suçüstü kazı yaparken yakalandı. Şüpheli şahıslar ile birlikte olay yerinde; 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet gelberi, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet testere, 1 adet mala, 1 adet levye, 1 adet dedektör ve çantası, 1 adet kova, 1 adet siyah sırt çantası, 1 adet murç demir ele geçirildi.


Şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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