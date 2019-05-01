Kaçak kazıya suçüstü

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Bozova Yalınlıgediği Mahallesi'nde koruma altında bulunan höyükte kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri Yalınlıgediği mevkiinde koruma altındaki höyükte kaçak kazı yapan S.B, N.U. ve S.Z'yi suçüstü yakaladı. Ekipler, olay yerinde kaçak kazı için kullanılan delici kırıcı alet, 2 kürek, 2 kazma ele geçirdi. Gözaltına alınan S.B, N.U. ve S.Z. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.