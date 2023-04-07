Kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçak sigara imalathanesine düzenlenen operasyonda 43 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Kepez ilçesinde F.A.A. isimli şahsın ikamet adresinde sigara imal ederek piyasaya sürdüğü tespit edildi. Şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan aramada; 43 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 9 bin 500 adet doldurulmuş makaron, 51 bin 200 adet boş makaron, 1 adet kompresör, 1 adet dolum makinesi ele geçirildi.