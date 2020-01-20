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Kaçak yaban keçisi avına 30 bin TL ceza

Antalya’da kaçak olarak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 30 bin 196 TL para cezası uygulandı.

Antalya'da kaçak olarak yaban keçisi avlayan 3 kişiye 30 bin 196 TL para cezası uygulandı.


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü Akseki DKMP Şefliği ekiplerince yürütülen av koruma faaliyetleri esnasında silah sesi duyulduğu öğrenildi. Takibe başlayan ekipler, 3 kişinin usulsüz av yaptığını tespit etti. Bölgede yapılan incelemede 1 adet yaban keçisi ölü halde bulundu. Şahıslara 7 bin 536 TL idari para cezası ve 22 bin 660 TL tazminat olmak üzere toplamda 30 bin 196 TL para cezası uygulandı.

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