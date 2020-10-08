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Kadavradan rahim nakliyle anne olan Derya Sert, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı

Antalya’da 10 yıl önce dünyadaki ilk kadavradan rahim naklinin ardından geçtiğimiz 4 Haziran’da annelik sevinci yaşayan Derya Sert (32) bebeğiyle evinde geçirdiği anların görüntülerini paylaştı.

Antalya'da 10 yıl önce dünyadaki ilk kadavradan rahim naklinin ardından geçtiğimiz 4 Haziran'da annelik sevinci yaşayan Derya Sert (32) bebeğiyle evinde geçirdiği anların görüntülerini paylaştı. Sert, “Allah isteyen herkese nasip etsin. Ne kadar şükretsek azdır” dedi.


Mersin'de yaşayan ve doğuştan rahmi olmayan 32 yaşındaki Derya Sert'e, 10 yıl önce kadavradan alınan rahim, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 7 saat süren bir operasyonla nakledildi. Nakilden 10 yıl sonra Sert, kendi yumurtasıyla hamile kaldı ve geçtiğimiz 4 Haziran'da ise 28 haftalık 760 gram erkek bebek dünyaya getirdi. ‘Ömer Özkan' ismi verilen bebek tedavi sürecinde 4'üncü ayını sağlıklı bir şekilde geride bıraktı.


Evlerine taburcu olan aileden anne Derya Sert, oğlunu kucağına alıp mutluluklarını çektikleri bir video ile paylaştı. Derya Sert, “Rabbime bir değil, binlerce kez şükürler olsun. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ne kadar şükretsek azdır. Çok şükür” dedi.

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