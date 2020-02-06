Kadın hentbol takım yarı finalde

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Türkiye Kupası çeyrek final maçında deplasmanda Üsküdar Belediyesi'yle 27-27 berabere kalarak, ilk maçın avantajıyla yarı finale yükseldi.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında, deplasmanda, Üsküdar Belediyesi'yle karşı karşıya geldi. Çamlıca Spor Salonu'nda oynana karşılaşmada ilk yarı Paşanın melekleri 12-14 üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşma 27-27 eşitlikle sona erdi. Antalya'da oynana ilk maçı 29-24 kazanan Muratpaşa, deplasmanda aldığı beraberlikle adını Türkiye Kupası yarı finaline yazdıran takım oldu. Rövanş karşılaşmasında Muratpaşa'nın 20 yaşındaki oyun kurucusu Eda Nur Kılıç 8 golle takımda öne çıkan isim oldu.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası yarı finalinde Kastamonu Belediyespor'la karşılayacak. Yarı finalde ilk maç 26 Şubat, rövanş ise 4 Mart'ta oynanacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkma başarısı gösteren Muratpaşa Belediyespor oyuncu ve teknik heyetini kutladı. Muratpaşa'da, Türkiye'nin spora ve sporcuya bakış açısını değiştirecek modeli inşa ederken Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımının elde ettiği başarıların önemine dikkat çeken Uysal, “Sadece 1 yabancı oyuncunun bulunduğu ve çok genç bir yaş ortalamasına sahip takımımız iki kulvarda birden mücadele ediyor. Şampiyonun paly-off sonucunda belirleneceği Süper Lig'de ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan takımız, Türkiye Kupası'nda da tur atladı. Sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.