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Kadın Hentbol takımı tur için sahada

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında tur için İstanbul’da sahaya çıkıyor.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında tur için İstanbul'da sahaya çıkıyor. Paşanın melekleri, 29-24 kazandığı maçın rövanşında yarın, Çamlıca Spor Salonu'nda Üsküdar Belediyesi'yle karşılaşacak.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ikinci yarıya ilk üç maçını kazanarak başlayan Muratpaşa Belediyespor, yarın Türkiye Kupası'nda yarı final için sahaya çıkıyor. Paşanın Melekleri, çeyrek final rövanş karşılaşmasında Üsküdar Belediyesi'yle deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma, Çamlıca Spor Salonu'nda oynanacak. Kendi evinde oynadığı ilk tur maçını 29-24 kazanan Muratpaşa Belediyespor'un bu sezon Üsküdar karşısında mutlak bir üstünlüğü bulunuyor. Ligde rakibiyle oynadığı iki maçı da kazanan Muratpaşa Belediyespor'da antrenör Birol Ünsal, yarı finalist olarak Antalya'ya dönmek istediklerini söyledi.

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