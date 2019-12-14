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Kadın Hentbol takımında gençlik başarısı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde 18.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 18.7 yaş ortalamasına sahip oyuncularla mücadele eden Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında, 21 yaşındaki Cansu Akalın, sezonun ilk yarısında kaydettiği 39 golle takımın en skorer oyuncusu oldu.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla son 4 yıldır yetiştirdiği ya da bünyesine kattığı yerli sporcularla Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Muratpaşa, sezonun ilk yarısını 8 puanla 4'üncü sırada tamamladı. 18.7 yaş ortalamasına sahip bir takımla mücadele eden Paşanın Melekleri, kadrosunda 15 yaşında 3, 16 yaşında 4 ve 17 yaşında 10 oyuncu bulunuyor.


Muratpaşa, 9 takımın mücadele ettiği ligin ilk yarısında rakip filelere 224 gol bırakırken kalesinde ise 207 gol gördü. Paşanın Meleklerinde ilk yarının en golcü oyuncusu 21 yaşındaki Cansu Akalın oldu. Akalın, forma giydiği 8 maçta 39 gol atarken takım kaptanı Diğdem Hoşgör takip etti. Türkiye Hentbol Federasyonu web sitesinden derlenen rakamlara göre kaptan Diğdem, 31 gol attı. 19 yaşındaki Eda Nur Kılıç 27 ve 20 yaşındaki Dönegül Bozdoğan ise 25 golle ilk yarıyı tamamladı. 23 yaşındaki milli kaleci Merve Durdu da ilk yarıda performansıyla adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

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