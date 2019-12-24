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Kadın hentbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, sağlık kontrolünden geçti.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, sağlık kontrolünden geçti.


Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde sezonunun ilk yarısında 8 puan toplayan Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, 12 Ocak'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi Başak Spor maçıyla başlayacak ikinci yarı öncesi sağlık kontrolünden geçti. Hastanede oyunculardan kan örnekleri alındı.


Paşanın Melekleri, bir yandan ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken Çarşamba günü çekilecek Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final kuralarını da bekliyor. Kuraya birinci torbadan girecek olan Muratpaşa Belediyespor'un muhtemel rakipleri arasında Yalıkavak, Üsküdar Belediyesi, Görele Belediyesi ve Mardin Büyükşehir yer alıyor. Türkiye Kupası'nda ilk maçlar 15 Ocak'ta, rövanş karşılaşmaları ise 5 Şubat'ta oynanacak.

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