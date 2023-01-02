Kadın itfaiyeciler alevlerin arasında erkek meslektaşlarını aratmadı

Antalya'da çıkan sazlık yangınında vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan alevlere müdahale eden kadın itfaiyecelerin çabası objektiflere yansıdı. Erkek meslektaşlarıyla birlikte alevlere adeta meydan okuyan kadın itfaiyeciler, yangını kontrol etmek için çabaladı.

Yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yamansaz Gölü bölgesinde çıktı. Yangının büyüdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz yönlendirildi. Bölgenin kuru ve sazlık olması nedeniyle yangın büyüdü. Büyüyen yangın kısa sürede sazlık alanın kenarında bulunan evlere kadar geldi.

Kuru alan olduğu için hızla yayılan alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık bir saat içinde kontrol altına alıp söndürdü.Ekiplerin sazlık alana kadar girip alevlere metrelerce yaklaşan kadın itfaiyeciler de erkek meslektaşlarından geri kalmadıklarını gösterdi. Zaman zaman ekip olarak zaman zaman tek başlarına verdikleri mücadele objektiflere yansılan kadın itfaiyeciler alevlerin kontrol altına alınmasını ardından soğutma çalışması yaptı.