Kadın Kooperatifleri Festivali 26 Haziran'da başlıyor

Muratpaşa Belediyesi, Kadın Kooperatifleri Festivali'nin ikincisini 26-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriyor. Muratpaşa Kent Meydanı'nda 5 gün devam edecek festivalde Antalya Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle bir çalıştay da gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin gerek piyasa gerek yaşam koşulları nedeniyle iş bulamayan ya da belli bir işte düzenli olarak çalışamayan kadınlara en iyi ekonomik modeli sunan kooperatifleri buluşturduğu Kadın Kooperatifleri Festivali'nin 2'ncisi 26 Haziran Çarşamba günün başlıyor. 30 Haziran Pazar gününe dek Muratpaşa Kent Meydanı'nda devam edecek festivalde, Türkiye'nin dört bir yanında kadınların kurduğu kooperatifler, ürünlerini sergileyip satış yapabilecek. Festivalde, ayrıca, sahne gösterileri, atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Muratpaşa Belediyesi, festival hazırlıkları kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde kadınların kurduğu kooperatiflere davet mektuplarını gönderdi. Festivale, kadınların kurduğu yaklaşık 50 girişimcilik, üretim ve işletme kooperatifinin katılması beklenirken festival, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü işbirliğiyle bir çalıştaya da ev sahipliği yapacak.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, ilki yoğun ilgi gören Muratpaşa Kadın Kooperatifleri Festivali'nin 2'ncisinin gerçekleştiriyor olmanın ayrı bir mutluluk olduğunu söyledi. Kadınların oluşturduğu kooperatiflerde üretimin her aşamasının yerel ve genel kamu yönetimince sahiplenmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Uysal, “Bu sahiplenme olmazsa cinsiyetler arası tahakkümü, kadına yönelik şiddeti önleyemeyiz. Bu festival, üretmeye çalışan kadının yaşamının sahiplenmesidir” dedi.