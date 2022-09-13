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Kadın Kooperatifleri için Ürün Satış Mağazası

Antalya Muratpaşa Belediyesi, kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlayacak ürün satış mağazasını açıyor.

Belediyenin 15-18 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği ‘Kadın Kooperatifleri Buluşması' çerçevesinde gerçekleşecek açılış perşembe saat 18.30'da törenle yapılacak.



İlk etapta 20 kooperatif


Mağazayı oluştururken öncelikle kolay ulaşılabilir olmasına önem verdiklerini dile getiren Başkan Uysal, “Kooperatiflerimize raf tahsis ettiğimiz, konsinye satış modeliyle çalışacak bir sistem oluşturduk” dedi. Başkan Uysal ilk etapta, Antalya'dan 20 kooperatife raf tahsisinin yapıldığını belirtti. Amaçlarının kooperatiflerinin el emeği göz nuru ürünlerinin doğrudan tüketiciyle buluşmasını sağlamak olduğunu belirten Başkan Uysal, kadınların bağımsız ekonomi oluşturmalarının desteklenmesini belediyecilik çalışmaları içinde ayrı bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.



Öykü Gürman sahne alacak


Diğer yandan Muratpaşa Belediyesi'nin 4 gün boyunca devam edecek Kadın Kooperatifleri Buluşmasında, erişteden reçele, pekmezden, sirkeye birbirinden lezzetli ürünler ve yine birbirinden renkli hediyelik eşyalar Antalyalılarla buluşacak. Erdal İnönü Parkı'nda her akşam farklı bir sanatçının konser vereceği buluşmada pazar günü ise Öykü Gürman sahne alacak.

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