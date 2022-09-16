Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası açıldı

Muratpaşa Belediyesi, kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlayacak ürün satış mağazasını Erdal İnönü Kent Parkı'nda törenle açtı. 18 Eylül'e kadar devam edecek ‘Kadın Kooperatifleri Buluşması' çerçevesinde gerçekleşen açılışta konuşan Başkan Uysal, insanların ihtiyacı olan parkların topluma açık tutulması gereken yerler olduğunu Erdal İnönü Kent Parkı'ndaki bu mekanı kadın kooperatiflerine tahsis etmenin de topluma açık tutmanın bir başka yol olduğunu kaydetti.

Kooperatif kelimesinin kökeninde yardımlaşmanın yer aldığını ifade eden Başkan Uysal, başta tarım olmak üzere kadının emeğinin bir değere dönüştüğü ev üretiminde yardımlaşmaya çok ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Başkan Uysal, şöyle devam etti:" “Kooperatifçilik yani imece. Birlikteliğin tüzel kişiliği çok vazgeçilmez bir şey. Tüzel kişilik olarak örgütlenmek, kooperatifler üzerinden üretim gücünü birleştirmek hem faydalı hem de bizim muhataplarımız, bizim hizmet organizasyonumuz açısından da son derece vazgeçilmez. O yüzden kooperatif çatısı altında bir araya gelen bütün kadınlarımızı, bütün kooperatiflerimizi ayrı ayrı kutluyorum.”

Açılışı yapılan mağazada, kooperatiflerin konsinye modeliyle yer alacağını belirten Başkan Uysal, “Talebi canlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu hep beraber başaracağımıza inanıyorum. Biz hazırız. Ve umuyorum ki Türkiye'nin en çok ciro yapan, en renkli, en güzel, en faydalı, en istikrarlı kadın kooperatifleri ürün satış merkezi olacak” diye konuştu.

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından davetlilerle birlikte Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağaza'nın açılışı gerçekleştirildi.