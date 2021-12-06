Kadın Meclisi, kadın sorunlarını konuştu

Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi ve yerel seçimlerde Konyaaltı'nı temsil eden kadınlar, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87'nci yıl dönümünde bir araya geldi.

Konyaaltı Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu ve son yerel seçimlerde Konyaaltı'nda kadınları temsil eden konsey üyeleri, HayatPark'ta bir araya geldi. 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87'nci yılı dolayısıyla buluşan kadınlar, kadınların yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerini konuştu. Toplantının açılış konuşmasın yapan Kadın Meclisi Başkanı Özlem Saday, evinde, tarlasında, fabrikada üretime destek olan istihdam oluşturan Türk kadınının her alanda etkili olduğundan söz etti. Saday, “Konyaaltı ilçemizde, yerelde temsil hakkı kazanan kadınlarımız ve kadın meclisimizdeki farklı alanlarda mücadele eden kıymetli kadınlarımızla bir araya geldik. İnsan haklarının sağlanması yönündeki mücadelemizde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ve ilkelerinin ışığında eşit temsil hakkımızın peşindeyiz” dedi. Saday, Kadın Meclisi'ne katkılarından dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti.

Kadın Meclisi'ni çok önemsiyoruz

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan da toplantıda yer aldı. Bostan, yönetim olarak kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık tanıdıklarını kaydetti. Belediye çalışanları arasında çok sayıda kadın olduğuna dikkati çeken Bostan, “Kent Konseyimizin alt birimlerinden birinden olan Kadın Meclisi'miz de hassasiyetle üstünde durduğumuz konulardan biri. Belediye Başkanımız Semih Esen de Kadın Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip ediyor. Kadının gücünün farkındayız, kadın başarırsa herkes kazanır” dedi.