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Kadın meclisi kadına şiddete ‘dur' demek için toplandı

Antalya Ket Konseyi Kadın Meclisi, kadına yönelik yapılan her türlü şiddete karşı ‘dur’ demek için toplandı.

Antalya Ket Konseyi Kadın Meclisi, kadına yönelik yapılan her türlü şiddete karşı ‘dur' demek için toplandı.


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü kapsamında bir araya gelen Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi, açıklama yaptı. Grup adına konuşma yapan Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Eylem Has, insan haklarının doğmakla kazanıldığına dikkat çekti.


Kadınların ‘insan' olduğunu hatırlatan Has, kadına yönelik şiddetin insan ihlali ve suç olduğunun altını çizdi. Has şöyle konuştu:


“Cinsiyete dayalı şiddet; kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar ya da üzüntü doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında gerçekleşebilen, her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak tanımlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadınların güçlenmesini, barış içinde güvenli ve sağlıklı yaşamlarını engellediği gibi toplumun psikolojisini, gelişimini ve huzurunu da derinden etkiler.”

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