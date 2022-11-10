Kadın Teknik Eleman Eğitim Projesi başladı

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile Halk Eğitim Merkezleri, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Organize Sanayi Bölgesi desteği ile gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı "Kadın Teknik Eleman Temel Mesleki Eğitim" projesi başladı.

Projeyle ilgili bilgiler veren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı ve TOBB KGK Batı Akdeniz Bölge Temsilcisi Serap Kocaoğlu, “Sektörde ihtiyaç duyulan teknik eleman ihtiyacının karşılanmasında nitelikli kadın gücünü daha da etkinleştirmek, sektörel iş gücü eşitliğinde kadın istihdamı görünürlüğünü arttırmak üzere, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulumuz adına "Kadın Teknik Eleman Temel Mesleki Eğitim" projemizi başlattık. Proje, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile değerlendirilerek, Halk Eğitim Merkezleri'nin açacağı kurslarda verilecek temel eğitim desteği ile yürütülecektir. İlkokul, ortaokul, meslek lisesi ilgili bölüm mezunu tüm kadınlarımız projeye başvurabilir. Başvurular ikamete en yakın Halk Eğitim Merkezleri'ne yapılacak. Projeye destekleri ve iş birliği için Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ve müdürlüğe bağlı faaliyetlerini yürüten Halk Eğitim Merkezleri Müdürlükleri'ne, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı sayın Ali Bahar'a kurulumuz adına teşekkür ediyor, eğitim projemizin teknik elemanda kadın istihdamına katkı sağlayacağı inancıyla hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Mentörlük staj desteği

Eğitim alan kursiyerlere TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulumuz tarafından takım çalışması, iletişim teknikleri, reel sektör tecrübe paylaşımı konularında mentörlük yaparak reel sektör temsilcileri iş birliği ile staj desteği sağlayacaklarını belirten Serap Kocaoğlu, “Projemizi aynı zamanda mesleki eğitim çalışmalarına öncülük eden, sanayi reel sektör temsilciliği Organize Sanayi Bölgesi ile iş birliği desteği ile yürüteceğiz. Eğitim bizden ustalık sizden çağrımızla mesleki eğitim kazanmak isteyen tüm kadınlarımızı Milli Eğitim Bakanlığı ücretsiz sertifikalı eğitimlerimize davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.