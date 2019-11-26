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Kadına şiddete tiyatro ile "hayır" dediler

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) ve Vizyoner Hemşireler Mesleki ve Sosyal Girişimcilik Platformu işbirliğiyle Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddeti ele alan "ODUN" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) ve Vizyoner Hemşireler Mesleki ve Sosyal Girişimcilik Platformu işbirliğiyle Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan Kadına Yönelik Şiddeti ele alan "ODUN" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


'Kadına Şiddetle Mücadele Haftası' kapsamında kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programın açılış konuşmasını KATCAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlkay Kutlar ve Vizyoner Hemşireler Mesleki ve Sosyal Girişimcilik Platformu Başkanı Öğr. Gör. Gonca Kazancı Kuşoğlu yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Topluluğu tarafından uzun süren zorlu ve özverili çalışmaların sonunda ortaya konulan tiyatro oyununa, öğretim elemanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı ve "kadına şiddet" konusuna dikkat çekilen oyunda, öğrencilerin performansı izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Tiyatro Topluluğu öğrencileri tiyatro gösteriminin ardından fuaye alanına hazırladıkları geçmiş yıllarda öldürülen kadınların fotoğraf sergisi ile sahnelenecek oyunun sadece bir oyundan ibaret olmadığını, oyunun konusunun hayatın içinden sahneler barındırdığını izleyenlere aktardılar.

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