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Kadına şiddete ‘Zumba' ile hayır dediler

Manavgat Belediyesi Sarılar Kadın Spor Merkezi tarafından, Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Kadına Şiddete Bir Gün Değil, Her Gün Hayır’ sloganıyla zumba gösterisi yapıldı.

Manavgat Belediyesi Sarılar Kadın Spor Merkezi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda ‘Kadına Şiddete Bir Gün Değil, Her Gün Hayır' sloganıyla zumba gösterisi yapıldı.


Sarılar Kadın Spor Merkezi'ndeki kadınlar, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalığın bir gün değil her gün olması gerektiğini, yaptıkları zumba gösterisi ile yansıttı. Kentteki birçok kadın, kadına yönelik şiddetle ilgili dövizlerle alana gelerek, etkinliğe destek verdi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile eşi Hatice Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar ve Kadın Kolları Başkanı Dilşat Taş katıldı.



Sözen'den anlamlı koreografi


Kadına yönelik şiddetin canlandırıldığı dans gösterisine, Başkan Sözen de dahil olarak, temsili olarak yere düşen kadını elinden tutarak kaldırdı. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in dahil olduğu bölüm, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Dans gösterisinin ardından Başkan Sözen tüm kadınlara karanfil dağıttı.



“Güzel sebeplerle bir araya gelmeyi diliyorum”


Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Farkındalık oluşturma anlamında Sarılar Kadın Spor Merkezimizdeki hanımefendilerin, öğretmenlerimizin kurguladığı bir etkinlikte hep beraberiz. Gönlümüz diliyor ki, bu tarz etkinlikler güzel şeyler için düzenlensin. Ama bugün kadına şiddeti protesto etmek, günümüz ülkesine, yaşam tarzına asla bu sürecin yakışmadığının farkındalığını oluşturabilmek adına düzenledikleri muhteşem bir etkinlik. Emeği geçen eğitmenlerimize, hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.


Sarılar Kadın Spor Merkezi'ndeki kadınlar ise Başkan Sözen'e, bu imkanları kendilerine sunduğu için ve her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

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