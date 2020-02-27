Panelde, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, şiddete uğrayan kadınlara, istismara uğrayan çocuklara ve yakınlarına ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sağlandığı vurgulandı. Cinsiyet eşitliği eğitiminin anaokulu düzeyinde verilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı konusunda acil eylem planı imzalayan ilk büyükşehir belediyesi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Antalya Kent Konseyi işbirliğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çözüm Önerileri Paneli gerçekleştirdi. Uğur Karaca moderatörlüğünde Büyükşehir Belediyesi Eğitim Salonu'nda gerçekleşen panele Antalya Barosu'ndan Av. Banu Altunlu, Antalya Tabip Odası'ndan Dr. Hafize Öztürk Türkmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Av. Müge Gezginci, Sosyolog Ilgın Yücel ve Türk Psikologlar Derneği'nden Uzman Psikolog Vildan Temelkuran konuşmacı olarak katıldı. Paneli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ. Genel Müdürü Deniz Filiz ve çok sayıda vatandaş izledi.

Kadına Yönelik Şiddet Türlerini 4 ana başlık altında anlatan Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu Üyesi Av. Banu Altunlu, kadına yönelik şiddettin neler olduğunu ve önlenmesi noktasında neler yapılacağına değindi. Altunlu, “Kadına yönelik şiddeti psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet ve fiziksel şiddet olarak 4 farklı başlıkta toplayabiliriz. Bu şiddet türlerinin hepsinde de şiddete uğrayan kişi ‘Hayır' demeyi öğrenmeli ve gerekli hukuki haklarından faydalanmalıdır” dedi.

"Kadına şiddet bir suç ve halk sağlığı sorunu"

Kadına yönelik şiddetin bir suç ve bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Antalya Tabip Odası'ndan Dr. Hafize Öztürk Türkmen ise “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, saptanması, kayıt altına alınması ve uygun tedavi-izlem süreçlerinin mesleki sorumluluk çerçevesinde işletilmesi gerekir. Tüm aşamalarda ilgili kurumsal işbirliklerinin çok yönlü bir yaklaşımla yaşama geçirilmesi ve şiddete uğrayan kadınlarla güven verici ve destekleyici bir ilişkinin geliştirilmesi hedeflenmelidir” diye konuştu.

"Antalya kadın cinayetlerinde 5'inci sırada"

Antalya'nın kadın cinayeti ve çocuk istismarı konusunda Türkiye'de ilk 5'e girdiğine dikkat çeken Avukat Müge Gezginci de bu durumun çok acı olduğunu belirterek, ciddi anlamda bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Gezginci, “Türkiye'de 2008-2019 yılları arasında 2 bin 860 kadın öldürülmüş. Her 100 kadından 97'si hayatının bir bölümünde şiddete maruz kalıyor. Bunun önlemesi için yapılacak çalışmaların bir kolu da yerel yönetimler ve belediyelerden geçiyor. Antalya Valiliği kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve çocuk istismarının önlenmesi için bir genelge yayınlamıştı. Bu genelgeyi Türkiye'de ilk yayınlayan Antalya Valiliği oldu. Bu bağlamda yine Antalya'da bir ilk olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonuyla Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında Aile İçi şiddet ve Acil Yardım Protokolü imzaladık. Protokol kapsamında şiddete uğrayan kadınlara ya da istismara uğrayan çocuklara ve yakınlarına ücretsiz hukuki ve psikolojik destek sağlıyoruz. Personelimize eğitimler veriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Sosyolog Ilgın Yücel ise Büyükşehir Belediyesi'nin kadına ve çocuğa yönelik hizmetleri hakkında şu bilgileri verdi:

“Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren; 4 adet Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi, 1 adet Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi ve 1 adet Kadın Sığınma Evi mevcut. Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezlerimizde alanında uzman personel tarafından randevu alan kadınlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmektedir. Danışmanlık hizmetleri içerisinde; aile danışmanlığı, çocuk gelişimi danışmanlığı, hukuki danışmanlık, diyetisyen danışmanlığı, psikolog hizmeti bulunmaktadır. Aile Eğitim merkezlerimizde her eğitim yılında aile içi etkili iletişim, çocuk yaşta evlilik ve kadın hakları konularında seminerler verilmektedir.”

"Kadın istihdamı şiddeti önleyecek"

Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi'nin (KİGGEM) ekonomik şiddeti önleyici bir birim olduğunu ifade eden Ilgın Yücel, “İş arama sürecinde olan kadınlar, çalışan kadınlar, girişimci kadınlar, meslek sahibi olmak isteyen kadınlara KİGGEM'de verilen eğitimlerle istedikleri alanda donanım katmayı amaçlıyoruz. Çünkü kadının istihdamı ve kamusal alanda görünmesinin kadına şiddeti önleyecek önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Birimi Sorumlusu Uzman Psikolog Vildan Temelkuran da kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında; şiddet ortaya çıkmadan ve şiddet ortaya çıktıktan sonra diye iki çeşit yöntem olduğunu söyledi. Temelkuran, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu yaygınlaştırabilmek için cinsiyet eşitliği eğitiminin kadını kadın rolünden erkeği erkek rolünden ve cinsiyet kimliğini değiştireceği yönündeki saplantılardan kurtarmak gerektiğini vurguladı. Temelkuran “Bu eğitmeleri anaokulu düzeyinde vermeye başladığımız zaman bir 20 yıl sonra eğitimli bireyler kadınlar üzerinde bir üstünlük elde edemedikleri için şiddet eğilimi otomatikman ortadan kalkacak” diye konuştu.