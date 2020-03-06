Kadının erkeğe şiddeti çevredekileri şoke etti

Antalya'da bir kadının yanındaki erkeğe sokak ortasında uyguladığı şiddet kameralara yansırken, olay anında kavgayı ayırmak isteyen ve büyük şok yaşayan esnaf o anları anlattı.

29 Şubat Cumartesi akşamı Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kalekapısı bölgesinde meydana gelen olayda, 20-25 yaşlarındaki bir kadın, tartıştığı erkeği defalarca tokatladı. O anlar olayın gerçekleştiği noktadaki işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ikilinin önce tartıştığı, ardından genç kadının çantasını fırlatarak erkeğin üzerine yürüyüp defalarca tokatladığı görüldü. Erkeğin kaçması üzerine daha da sinirlenen kadın, esnafa ait sandalye ve masaları devirdi. Bu esnada erkek olay yerine gelen polis ve bekçinin arkasına saklandı. Tartışmanın uzun süre devam ettiği görüntülendi.

Olay anında kavgayı ayırmaya çalışan esnaflardan Bahtiyar Muradov, dışarıdan gelen çığlık sesiyle olay yerine geldiklerini ve gördükleri manzara karşısında şoka uğradıklarını söyledi. Muradov, “Herhalde kadına şiddet uygulanıyor zannettik. Yardım etmek için geldiğimizde şoka uğradım. Bir baktık kardeşimizi fena bir şekilde dövüyor. Ablaya bırak artık çocuğu dedik ama abla işi abartıp sandalyeleri çocuğun kafasına geçirmeye çalıştı. Allah'tan sandalyeler zincirliydi. Dayak yiyen genç polis ve bekçilere sığındı. Yoksa arkadaşımızın hali hal değildi. Allah yardımcısı olsun" dedi.