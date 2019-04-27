Kadınlar domates kasası taşıdı, halat çekip yarıştı

Antalya Kumluca'da Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında kadınlar günü yapıldı. Kadınların domates kasası taşıma, halat çekme ve en fazla domates yeme gibi yarışmalarda mücadele ettiği etkinlik, renkli görüntüler oluşturdu.

Kumluca'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında yapılan kadınlar gününde kadınlar arasında domates kasası taşıma, halat çekme ve domates yeme yarışması yapıldı. Yarışmalarda kadınlar bireysel ve takım halinde birinci olabilmek için mücadele ederken, izleyiciden de alkış aldı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, her zaman kadınlara sahip çıkarak, onları baş tacı etmek gerektiğine vurgu yaptı. Köleoğlu, "5 yıllık Belediye Başkanlığı sürecimizde yarıdan fazla projeye kadınlarımız ve çocuklarımızla ilgili projelere ayırdık. 2020 yılından sonraki dönem kadınlarımız ve çocuklarımızın dönemi olacaktır. Sizlerin desteği ve güveniyle Kumluca'da oluşturduğumuz Millet İttifakı'yla gece, gündüz demeden çalışacağız. Sizlerin yanında olacağız" dedi.

En fazla domatesi taşımak için yarıştılar

Domates kasası taşıma yarışmasında kadınlar 1,30 dakikada 50 metre mesafeye en fazla domatesi taşımak için mücadele etti. Ortalama ağırlığı 12 kilogram olan kasaları taşımaya çalışan kadınlardan bazıları düşerek yarışmayı tamamlayamadı. Yarışma sonunda toplam ağırlığı yaklaşık 180 kilogram olan 15 kasa domatesi taşımayı başaran Emine Yılmaz birinci, Ayşe Akman 14 kasa taşıyarak ikinci, Güldeniz Eryılmaz 12 kasa taşıyarak üçüncü oldu.

Her takımda 8 yarışmacının yer aldığı ve 8 takımın katıldığı kadınlar arası halat çekme yarışmasının finalinde ise Köyre Tahini takımıyla Kaşlılar takımı karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele sonunda yarışı Kaşlılar takımı kazandı.

En fazla domates yeme yarışması

Etkinlikte 14 yarışmacının katılımıyla domates yeme yarışması da yapıldı. 3 dakikada en fazla domatesi yemek için yarışan kadınlardan Mefaret Önal 1 kilo 409 gram domatesle birinci olurken, 1 kilo 351 gram domates yiyen Emine Demiren ikinci, 1 kilo 206 gram domates yiyen Emine Uysal üçüncü oldu. Yarışmalarda dereceye giren takım ve bireysel yarışmacılara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun eşi Nurgül Köleoğlu ve Meclis Üyesi Rabia Demir tarafından eşitli hediyeler verildi. Bu yıl ilk kez düzenlenen domates bulma yarışmasında yoğurt tepsisinin içerisine yerleştirilen domatesi bulmaya çalışan çocuklardan bazıları çok eğlenirken bazı minikler domatesi bulamadıkları için üzüldü. Yarışmaya katılan çocuklara madalya ve annelerine hediye verildi.

Yarışmaların ardından sahneye çıkan şarkıcı Ümmü Erbil seslendirdiği parçalarla etkinliğe katılan kadınları eğlendirdi. Konserde şarkıcıya Başkan Mustafa Köleoğlu ve eşi Nurgül Köleoğlu tarafından çiçek ve kahve fincanı takımı takdim edildi.