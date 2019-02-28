Kadınlar hentbol Türkiye Kupası

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 31-27 yendi.

Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaştı. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan takım İzmir temsilcisi oldu. Karşılaşmanın ilk 20 dakikalık bölümünde İzmir Büyükşehir, Muratpaşa karşısında farkı 5 gole kadar çıkartırken ev sahibi takım bu dakikadan itibaren toparlandı ve ilk yarıyı 13-15 geri kapattı. Karşılaşmanın ikinci yarısında çıkışının sürdüren Muratpaşa Belediyespor, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak 50'nci dakikada 26-24 öne geçti. Kaleci Kristina Graovac kritik kurtarışlarıyla maça damga vururken maç 31-27 Muratpaşanın galibiyetiyle sonuçlandı. Karşılaşmanın rövanşı 16 Mart Cumartesi İzmir'de oynanacak.