Kadınlar Kabaresi Döşemealtı'nda

Kadın" konulu skeçlerden oluşan Kadınlar Kabaresi isimli tiyatro oyunu Döşemealtı’nda Yeşilpark Kültür Merkezi’nde sahnelendi.
Kadın" konulu skeçlerden oluşan Kadınlar Kabaresi isimli tiyatro oyunu Döşemealtı'nda Yeşilpark Kültür Merkezi'nde sahnelendi.
Döşemealtı Belediyesi'nin desteklediği, Akdeniz Aile Sağlığı Eğitim Derneği ve Antalya Kadın Sahnesi Destekleme Derneği işbirliğiyle hazırlanan Kadınlar Kabaresi isimli tiyatro oyunu Döşemealtı Yeşilpark Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Yönetmenliğini Sultan Yumak'ın yaptığı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Kadın Kabaresi isimli oyun kadın konulu skeçlerden oluşuyor.