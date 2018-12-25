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Kadınlar salon hokeyi şampiyonu Polisgücü

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen 2018-2019 Sezonu Kadınlar Salon Süper Lig şampiyonu Polisgücü oldu.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilen 2018-2019 Sezonu Kadınlar Salon Süper Lig şampiyonu Polisgücü oldu.


Atatürk Spor Salonu'nda dört gün boyunca süren mücadelelerin ardından şampiyon Polisgücü oldu. İkinci Gaziantep Doruk ve üçüncü Bolu Belediye takımı oldu. Polisgücü takımından Elif Küpeli en iyi kaleci olurken, Leyla Öztürk gol kraliçesi oldu. Kahraman Maraş takımından Ruken Özmen ise en iyi oyuncu seçildi.


Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve Federasyon yetkilileri tarafından aldı. 26 -30 Aralık tarihleri arasında Erkekler Salon Süper Lig Müsabakaları Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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