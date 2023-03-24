Kadınlar Voleybol liginde Muratpaşa'nın rakibi İBB

Ligi'nde play-off'u garantileyen Muratpaşa Belediyespor, ligde bu hafta deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle karşılaşacak. Play-off serisinin iddialı iki takımı arasındaki maç, pazar saat 16.00'da Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

Muratpaşa Belediyespor, Ligi'nde bitime iki hafta kala, gelecek sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek takımların belli olacağı play-off serisine kalmayı garantiledi. 43 puanla en yakının rakibinin 7 puan önünde 4'üncü sırada bulunan Muratpaşa'nın Sultanları, ligde bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olacak. Bolu'da 7-9 Nisan tarihlerinde oynanacak play-off yarı final serisinde mücadele edecek bir diğer takım İstanbul Büyükşehir ve Muratpaşa arasındaki maç, pazar saat 16.00'da Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.