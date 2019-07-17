İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlara e-ticaret eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kadın İş Gücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) kadınların iş gücü kapasitesini arttırmaya yönelik eğitim vermeye devam ediyor.

KİGGEM bu kapsamda girişimci kadınlara e-ticaret eğitimi verdi.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı KİGGEM Hizmet binasında e-ticaret alanı uzman Tolga Eraymanlı'nın verdiği eğitimlere ürün ve hizmet sektöründen birçok girişimci kadın katıldı. Girişimci kadınlar, internet ortamında ürün ve hizmetlerini müşterilere ulaştırma ve pazarlama konusunda eğitim aldı. Ticaret hayatlarında kolaylık sağlayacak birçok yenilik hakkında da bilgilendirilen kadınlar e- ticarette dikkat edilmesi gereken hususları da öğrendi. KİGGEM ‘in sunduğu eğitimlerden son derece memnun kaldıklarını belirten girişimci kadınlar, KİGGEM ile ekonomik faaliyetlerinin arttığını ve işlerinin kolaylaştığını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.